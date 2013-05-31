МИД предупреждает об опасности в Ливане

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, тем, кто уже находится на территории Ливана, МИД советует проявлять повышенную бдительность и осторожность.

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В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Ливанской Республике по номерам телефона: +961 592 19 75, +961 592 19 72 или на круглосуточную горячую линию МИД: +38 044 238 16 57.