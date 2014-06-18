РФ хочет построить станции ГЛОНАСС на Кубе

Об этом сообщает Лента.ру.

Проект соглашения, разработанного МИД России и Роскосмосом, предусматривает установку на Острове Свободы станций дифференциальной коррекции и мониторинга системы ГЛОНАСС, а также, как говорится в пояснительной записке к документу, «определяет необходимые принципы, нормы и условия для развития двусторонних отношений в области космической деятельности».

«Соглашение носит рамочный характер и, в том числе по вопросам охраны прав интеллектуальной собственности, регулирования защиты и обмена различного вида информацией, сертификации конечного использования и порядка обращения на территории импортера с охраняемыми изделиями и технологиями, в отношении которых установлен экспортный контроль», — говорится в пояснительной записке.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий ГЛОНАСС, заявил о необходимости сотрудничества с китайцами для обеспечения конкурентоспособности навигационной системы.