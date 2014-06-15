Россия запустила навигационный спутник "Глонасс-М"

Об этом сообщил в воскресенье представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по войскам Воздушно-космической обороны полковник Алексей Золотухин, пишут РИА Новости.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и космическим аппаратом "Глонасс-М" штатно стартовала 14 июня в 21.17 (мск) с российского космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Наземные средства ГИКЦ имени Титова Космического командования войск Воздушно-космической обороны взяли спутник на управление в 00.53 (мск) 15 июня.

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"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата "Глонасс-М" функционируют нормально", — сказал Золотухин.

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Это уже четвертый запуск космического аппарата "Глонасс" с космодрома "Плесецк". Впервые космический аппарат российской Глобальной навигационной спутниковой системы был запущен с "Плесецка" 26 февраля 2011 года. Это был первый космический аппарат нового поколения "Глонасс-К", который впервые был выведен на орбиту ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1б". До этого, все запуски спутников "Глонасс" проводились с космодрома "Байконур" с помощью ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М".