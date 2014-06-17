Предполагаемого организатора волгоградских терактов задержала полиция России

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное ГУМВД.

"Задержанный 43-летний гражданин Турции подозревается в организации, руководстве, материально-техническом обеспечении террористических организаций", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, в декабре 2013 года мужчина был объявлен в международный розыск, сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

В Волгограде произошли крупнейшие за прошлый год теракты. В октябре смертник там взорвал автобус, а в декабре с разницей в один день террористы подорвали себя на вокзале и в троллейбусе. Погибли десятки человек.

Волгоградская область расположена на юге Европейской части России, в междуречье Волги и Дона, в нижнем течении этих рек. Область, в которой проживают более 2,5 миллиона человек, граничит с другими регионами РФ и Казахстаном.