На 10 курортах Таиланда отменен комендантский час

В список курортов, освобожденных от действия комендантского часа, вошли Пхукет, Самуи, Паттайя, районы Хуахин и Чаам, провинция Краби, Пангнга, район Хатъяй, Кочанг и Копанган (включая соседний остров Котао), передает Коммерсант.ru.

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Эти острова и курорты являются одними из самых популярных мест для туристов, которые приезжают в Таиланд для пляжного отдыха. На территории остальной страны, в том числе в Бангкоке, спецрежим продолжает действовать с 0.00 до 4.00 по местному времени.