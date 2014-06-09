На 10 курортах Таиланда отменен комендантский час
18:17, 09 июня 2014Мир
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В Таиланде на 10 курортах отменен комендантский час, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на власти страны.
Теперь туристы смогут свободнее отдыхать в Таиланде / http://www.holiday-weather.com
В список курортов, освобожденных от действия комендантского часа, вошли Пхукет, Самуи, Паттайя, районы Хуахин и Чаам, провинция Краби, Пангнга, район Хатъяй, Кочанг и Копанган (включая соседний остров Котао), передает Коммерсант.ru.
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Эти острова и курорты являются одними из самых популярных мест для туристов, которые приезжают в Таиланд для пляжного отдыха. На территории остальной страны, в том числе в Бангкоке, спецрежим продолжает действовать с 0.00 до 4.00 по местному времени.
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