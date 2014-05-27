Немецкий министр назвал европейских союзников Путина фашистами

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"Не только наши французские коллеги, но и мы должны задуматься над тем, какие ошибки мы сделали, если четверть (французских - ред.) избирателей проголосовали за фашистскую, экстремистскую партию", - заявил он, выступая сегодня на одном из симпозиумов, проходящих в столице ФРГ.

Читайте такжеАннексию Крыма поддержали европейские неонацисты и коммунисты (документ) Национальный фронт Ле Пен одержал 25 мая победу во Франции на выборах в Европарламент, опередив консервативный Союз в поддержку народного движения и пришедших к власти в 2012 году социалистов, которые понесли серьезное поражение, набрав всего около 14%.

Данная партия наряду с другими ультраправыми Евросоюза является одним из основных союзников и поклонников политики Владимира Путина в Европе. Именно неонацисты и неофашисты, включая Национальный фронт, составили основную часть европейских "наблюдателей" за нелегитимным "референдумом" в Крыму.

В начале апреля Марин Ле Пен публично заявила о поддержке террористов на Востоке Украины, а в середине мая сказала, что разделяет с Путиным некие единые ценности, и что Путин это понимает.