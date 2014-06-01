Россия назло США сегодня может отключить 11 станций GPS

В России в воскресенье, 1 июня, могут приостановить действие 11 наземных станций глобальной спутниковой системы позиционирования (GPS) США, передает ИТАР-ТАСС.

Как заявлял ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, с 1 июня в России будет приостановлена работа 11 станций GPS, расположенных в Калужской и Свердловской областях, Красноярском крае, Якутии, Иркутске, Магадане, Южном Сахалине, Петропавловске-Камчатском.

По его словам, это станет ответным шагом на отсутствие прогресса в переговорах с американской стороной по размещению станций ГЛОНАСС в США.

Читайте такжеУкраинская ракета "Зенит" вывела на орбиту спутник связи EutelsatРогозин сообщил, что для продолжения переговоров сформирована рабочая группа из представителей Роскосмоса, РАН и МИД. Однако, если через три месяца они не закончатся приемлемым для обеих сторон решением, то с 1 сентября работа станций GPS будет прекращена окончательно, заявил он.