Россия угрожает полностью прекратить работу станций GPS на своей территории

«С 1 июня мы приостанавливаем работу станций GPS», - сказал Рогозин.

Россия сейчас продолжает создание собственной системы геопозиционирования ГЛОНАСС. Между тем, по словам Рогозина, США отказались размещать на своей территории станцию коррекции сигнала ГЛОНАСС, сообщают РИА Новости.

Если Америка не будет соблюдать договоренности по вопросу размещения навигационных станций ГЛОНАСС, то с 1 сентября работа станций GPS в России может быть полностью прекращена, пригрозил вице-премьер.

«С 1 сентября работа этих станций (GPS) будет прекращена полностью», - заявил Рогозин.

По его мнению, США в свете последних событий проявили себя как «ненадежный партнер, за поведением которого необходимо следить».

Замглавы Роскосмоса Анатолий Шилов ранее заявлял, что точность системы ГЛОНАСС на территории России может стать меньше одного метра уже в 2014 году, когда начнет работать в полном объеме система коррекции навигационного сигнала «Луч».

Таким образом, точность позиционирования ГЛОНАСС и американской GPS станут примерно сопоставимы.

Справка: Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) является советско-российским аналогом американской Системы глобального позиционирования (GPS).

Развертывание ГЛОНАСС началось в октябре 1982 года. Первый спутник ГЛОНАСС был выведен Советским Союзом на орбиту 12 октября 1982 года. 24 сентября 1993 года система была официально принята в эксплуатацию.

Во время развертывания орбитальной спутниковой группировки ГЛОНАСС Россия неоднократно сталкивалась с трудностями и проблемами в реализации проекта. Надежность и точность ГЛОНАСС на данный момент намного ниже американского аналога GPS.