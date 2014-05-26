Президенты РФ, Беларуси и Казахстана 29 мая подпишут договор о создании Евразийского союза

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«29 мая в Астане (Республика Казахстан) состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Лидеры России, Беларуси и Казахстана планируют подписать договор о Евразийском экономическом союзе, который вступит в силу с 1 января 2015 года», - говорится в сообщении.Читайте такжеКиргизия может отложить вступление в ТС - Россия не дает денег

Создание Евразийского экономического союза выводит страны-участницы на более высокий уровень интеграции. Три государства берут обязательства перед друг другом гарантировать свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, осуществлять согласованную политику в ключевых отраслях экономики: в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, отмечается в сообщении.

В ходе переговоров в Астане запланировано обсуждение практических аспектов функционирования Таможенного союза и Единого экономического пространства. Стороны рассмотрят вопросы дальнейшего расширения состава участников евразийской экономической интеграции, в том числе присоединение Армении к договору о Евразийском экономическом союзе и подготовку дорожной карты по адаптации законодательства Киргизии к нормативно-правовой базе Таможенного союза и Единого экономического пространства.