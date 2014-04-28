Армению и Киргизию пытаются вовлечь в Таможенный Союз

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Главы государств рассмотрят перспективы расширения состава участников процесса евразийской экономической интеграции, включая вопросы присоединения Армении и Киргизии к ТС и ЕЭП, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что решение о проведении заседания ВЕЭС в Минске было принято на мартовской встрече лидеров "тройки" в Москве. Основная цель – рассмотреть и одобрить проект Договора о Евразийском экономическом союзе.

Как сообщается, документ практически готов. В результате переговоров глав правительств (15 апреля) и вице-премьеров (16 апреля) в Москве согласовано большинство статей.

Договор планируется подписать на следующем заседании ВЕЭС в конце мая 2014 г. в Астане, затем представить на ратификацию в национальные парламенты – с тем, чтобы ЕАЭС заработал с 1 января 2015 года.