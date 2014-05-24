В ЕС продолжаются выборы в Европарламент
Вчера в Европе состоялся второй день голосования на выборах нового состава Европейского парламента.
В этот день голосования состоялось в Ирландии и началось в Чехии, где оно завершится сегодня, сообщает Радио Свобода.
Также сегодня будут голосовать в Латвии, Мальте, Словакии и в «заморских территориях» Франции - французских островах в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах.
Сама Франция и еще 20 стран-членов Европейского союза будут голосовать завтра.
Читайте такжеСегодня начинаются выборы в ЕвропарламентПозавчера, в первый день голосования, выборы состоялись в Нидерландах и Великобритании.
В общем право голоса на выборах Европарламента имеют в ЕС около 400 миллионов человек. Они будут выбирать 751 депутата парламентской институции Евросоюза, которые будут работать с нынешнего до 2019 года.
Европарламент является одним из главных органов ЕС, но, в отличие от национальных парламентов, является не единственным законодательным органом Европейского союза. Страны-члены Евросоюза представленные в нем, в зависимости от численности своего населения.
Напомним, завтра состоятся выборы Президента Украины. Сегодня начался день предвыборной тишины.