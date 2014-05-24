В ЕС продолжаются выборы в Европарламент

В этот день голосования состоялось в Ирландии и началось в Чехии, где оно завершится сегодня, сообщает Радио Свобода.

Также сегодня будут голосовать в Латвии, Мальте, Словакии и в «заморских территориях» Франции - французских островах в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах.

Сама Франция и еще 20 стран-членов Европейского союза будут голосовать завтра.

Читайте такжеСегодня начинаются выборы в ЕвропарламентПозавчера, в первый день голосования, выборы состоялись в Нидерландах и Великобритании.

В общем право голоса на выборах Европарламента имеют в ЕС около 400 миллионов человек. Они будут выбирать 751 депутата парламентской институции Евросоюза, которые будут работать с нынешнего до 2019 года.

Европарламент является одним из главных органов ЕС, но, в отличие от национальных парламентов, является не единственным законодательным органом Европейского союза. Страны-члены Евросоюза представленные в нем, в зависимости от численности своего населения.

Напомним, завтра состоятся выборы Президента Украины. Сегодня начался день предвыборной тишины.