В Молдове предлагают жестче наказывать сепаратистов: увеличить тюремный срок и лишать гражданства

Либералы-реформаторы в Молдове зарегистрировали в парламенте законопроект, согласно которому, за действия, угрожающие целостности Молдовы, наказание может составить до 20 лет лишения свободы.

Об этом пишет Publika.md.

Авторы документа предлагают, чтобы представителей партий и неправительственных организаций, которые призывают к сепаратизму, сажали в тюрьму на срок до 12 лет. А если эти же действия приводят к насилию, виновные могут получить до 20 лет тюрьмы.

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Инициатива также предусматривает, что прибегнувшие к таким шагам организации будут объявлены вне закона. Согласно законопроекту, публичных подстрекателей к сепаратизму ждет штраф до 100 тысяч леев.

Авторы также хотят, чтобы у иностранцев, которые поддерживают эти действия, не было шансов получить молдавское гражданство. А тех, кто продвигает сепаратизм и подстрекает к этнической ненависти, лишать гражданства.

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Авторы считают, что в свете нынешней ситуации в регионе риск возникновения сепаратистских движений весьма высок.

Согласно действующему Уголовному кодексу Молдовы, публичные призывы к свержению или насильственному изменению конституционного строя караются штрафом или лишением свободы до 3 лет. Те же действия, совершенные группой лиц, караются лишением свободы сроком до 4 лет, а сепаратистская деятельность по заданию иностранных организаций — до 7 лет тюрьмы.