Организаторы гей-парада в Молдове сообщили об одобрении властей

Об этом пишет ресурс omg.md.

Организаторы сообщают, что парад будет проведен в рамках фестиваля «Радуга над Днестром». В этом году в параде примут участие «члены сообщества ЛГБТ, их родственники и друзья». Также организаторы сообщают, что манифестация проводится при поддержке представителей некоторых посольств, аккредитованных в Молдове.

При этом «Гендердок-М» отказывается называть место проведения парада, хотя отмечает, что соответствующая заявка была подана в столичную мэрию, и одобрена местной администрацией. Место и время проведения засекречены, «чтобы избежать столкновений с другими группировками, выступающими против акций, организованных лицами с иной сексуальной ориентацией».

Читайте такжеGoogle проиллюстрировал Олимпиаду радугойВ прошлом году в параде приняли участие глава миссии ЕС в Молдове того времени Дирк Шубель, еврокомиссар Штефан Фюле и посол США Уильям Мозер. Безопасность манифестантов обеспечивали полицейские, численность которых превышала количество самих участников парада.

Сам прошлогодний парад оказался скоротечным, по завершении которого члены ЛГБТ-сообщества попросили полицейских сопроводить их до безопасного места, опасаясь расправы со стороны противников.