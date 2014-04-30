Из-за мощных торнадо в США разрушено множество домов, погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек стали жертвами торнадо, обрушившегося на американские штаты Алабама и Миссисипи, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось об 11 погибших.

В штате Алабама больше всего в результате стихии пострадал округ Лаймстоун. Многие жители потеряли крышу над головой. В соседнем штате Миссисипи основной удар от торнадо пришелся на город Тупело. Как отмечает агентство, скорость ветра в некоторых районах штата достигала 265-320 километров в час.

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Общее число жертв многочисленных торнадо, обрушившихся на центральную часть США в конце прошлой недели, составляет уже 35 человек. Для нескольких южных штатов продолжает действовать угроза торнадо. Синоптики сообщают, что стихия может затронуть около 70 миллионов человек.

В ряде округов штатов Миссисипи и Северная Каролина сохраняется режим ЧС: в минувшую пятницу в регионе произошло сразу несколько торнадо. В результате были сильно повреждены либо разрушены около двух сотен домов, 16 человек обратились за помощью в больницы.