Еврокомиссия не может помочь в проблеме очередей на польско-украинской границе

Еврокомиссия не видит возможности помочь в решении проблемы очередей грузовиков на украинско-польской границе.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в Еврокомиссии.

“Мы сейчас ничем не можем помочь”, - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Еврокомиссия уже оказала значительную помощь Польше в обустройстве границ и пограничных переходов.

“Мы, конечно, будем следить за ситуацией, однако на сегодня мы не видим никаких возможностей для предоставления помощи в решении этого вопроса”, - сказал представитель Еврокомиссии.

Собеседник агентства также отметил, что большие очереди грузовиков вызваны, в том числе, усилением пограничного контроля на внешних границах Польши после ее присоединения к Шенгенской зоне 21 декабря 2007 года. В то же время, он отметил, что эти меры не направлены против Украины, а являются унифицированными для всех внешних границ Европейского Союза.

“Когда речь идет о расширении Шенгенской зоны, мы, конечно, требуем усиления контроля и безопасности на внешних границах”, - сказал представитель Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, после присоединения Польши к Шенгенской зоне 21 декабря 2007 года на украинско-польской границе значительно осложнилась ситуация с пересечением границы грузовыми автомобилями. С обеих сторон границы собрались огромные очереди. По данным Гостаможслужбы Украины, лишь на одном пункте пропуска – “Ягодин” - за сутки с 15 на 16 января на въезд в Украину были пропущены 256 единиц грузового и 1121 единица легкового автотранспорта, на выезд – соответственно 256 и 980 единиц, что в 1,5 раза меньше, чем в среднем за сутки в 2007 году.

Среди причин очередей – усиление мер безопасности в связи с присоединением Польши к Шенгенской зоне и дефицит кадров в Польской таможенной службе.

22 января Гостаможслужба Украины сообщила о достижении договоренности между министерствами финансов Украины и Польши относительно окончательной нормализации ситуации с пропуском товаров и транспортных средств и упорядочения работы польских контролирующих служб в пункте пропуска Дорохуск (польско-украинская граница, зона деятельности Ягодинской таможни) до 1 апреля текущего года.

23 января в очереди на таможенный досмотр перед польско-украинским пунктом пересечения границы в Дорохусске умер 50-летний водитель грузового автомобиля.