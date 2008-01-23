В очереди на польско-украинской границе умер водитель

В очереди на таможенный досмотр перед польско-украинским пунктом пересечения границы в Дорохусске умер 50-летний водитель грузового автомобиля.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам пресс-секретаря Хелмской полиции Генрика МАРЧИНЯКА, водитель из польского города Радом умер «естественной смертью» приблизительно в 10 часов утра.

Польский водитель ждал в очереди трое суток.

Как сообщалось, в связи с неритмичной работой польских служб, а также - с блокированиями переходов польскими перевозчиками, на польско-украинской границе образовалась огромная очередь грузовиков с обеих сторон.

Ситуацию осложняют массовые уходы работников польской таможни в отпуска, которые таким образом протестуют против ненадлежащих условий труда на границе и недостаточного количества работников в смене.