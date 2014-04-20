Папа Римский поздравил христиан с Пасхой и пожелал примирения в Украине

Папа Римский Франциск поздравил весь христианский мир со светлым праздником Воскресения Христова, пожелал примирения в Украине и помолился за всех страдающих в мире, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Воскресение Христово в 2014 году мы празднуем с Церквями, следующими Юлианскому календарю. Вместе молимся за удачу инициатив примирения в Украине, чтобы все заинтересованные стороны, при поддержке международного сообщества, предприняли все возможное для недопущения насилия и установления диалога во благо будущего этой страны", - сказал понтифик в традиционном пасхальном обращении "Граду и миру".

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Франциск вспомнил о всех страдающих от болезней - в Гвинее, Сьерра-Леоне, Либерии, вознес молитву за мир Ираке и на Ближнем Востоке, между Палестиной и Израилем. Он призвал к прекращению кровопролитных столкновений в Нигерии, Южном Судане и Центральноафриканской республике. Глава Римско-католической церкви выразил надежду на урегулирование ситуации в Сирии, население которой нуждается в гуманитарной помощи.

"Господи всемогущий, помоги прекратить все войны, погасить вражду, как старую, так и современные конфликты", - сказал Франциск.

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В ходе торжественной пасхальной службы на площади Святого Петра в присутствии нескольких десятков тысяч верующих поздравления с Пасхой прозвучали на разных языках, а также православное песнопение "Христос воскресе".