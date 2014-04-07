В Индии начались самые многочисленные выборы в истории: проголосуют около 814 миллионов

В Индии началось голосование на выборах в нижнюю палату парламента Индии («Лок Сабха»). Выборы пройдут в различных регионах страны в 9 этапов - с 7 апреля до 12 мая. Сегодня будут голосовать жители северо-восточных индийских штатов Ассам и Трипура, сообщает Радио Свобода.

Выборы обещают стать самыми масштабными парламентскими выборами в мировой истории, поскольку в них смогут принять участие примерно 814 миллионов людей. Впервые избиратели смогут проголосовать «против всех».

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Партия-победитель сформирует следующее правительство страны. Срок полномочий депутатов нынешнего созыва палаты истекает 1 июня, новый состав парламента должен быть сформирован до 31 мая.

Основное противостояние развернется между правящим Индийским национальным конгрессом и фаворитом предвыборных опросов - крупнейшей оппозиционной партией страны «Партия Бхаратия Джаната».

Меры безопасности в районах проведения голосования усилены.