Индийские депутаты подрались в парламенте из-за нового штата

Депутаты индийского парламента 13 февраля прибегли к рукоприкладству при обсуждении вопроса о создании нового штата на юге страны, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Аль-Джазира». В ходе драки один депутат бросил в другого ноутбук, а еще один народный избранник распылил на оппонентов перцовый газ из баллончика.

Сразу после этого многие депутаты стали кашлять и чихать, некоторые почувствовали недомогание, им понадобилась медицинская помощь. Уже по завершении схватки министр по делам парламента рассказал, что депутаты принесли с собой на заседание ножи, газовые баллончики и другие тому подобные предметы.

Как отмечает The Daily Star, на улице своих избранников поддержали простые индийцы: сторонники и противники создания нового штата сошлись в рукопашной, разнимать драку пришлось полицейским.

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У здания парламента дежурят не только усиленные полицейские патрули, но и пожарная команда, которая ожидает самосожжения одного из депутатов, выступающих против нового штата. Саббам Хари публично обещал облить себя бензином и поджечь в случае принятия закона о создании новой территориальной единицы.

Премьер министр Манмохан Сингх, предложивший спорный законопроект, объявил, что у него «сердце кровью обливается», когда он смотрит на то, что происходит в парламенте и вокруг него. Законопроект, он, впрочем, пока не отзывает.

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Правительство Индии предлагает выделить из состава южного штата Андхра-Прадеш регион Телангана, в котором компактно проживает дравидская народность телугу. Представители этого этноса поддерживают инициативу, прочие жители штата выступают против.

Идея создать новый штат вызвала оживленную дискуссию в индийском обществе и политической элите. Консенсуса на эту тему пока достичь не удалось: даже в правительстве страны есть как сторонники, так и противники инициативы.