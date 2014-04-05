В Индии двух арестованных украинских моряков отпустили под залог, один остается в тюрьме

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Эстонии в Индии Вильяра Луби.

Теперь экипаж будет дожидаться судебного вердикта, находясь в отеле. По предварительным данным, отель находится примерно в километре от полицейского участка, куда моряки должны приходить отмечаться два раза в день.

В тоже время, как сообщает британская служба BBC, двое членов экипажа - британец Пол Тауэрс и капитан судна, украинец Валентин Дудник остаются в тюрьме.

Судно Seaman Guard Ohio, следовавшее под флагом Сьерра-Леоне и принадлежащее американской компании AdvanFort, было задержано индийскими властями в октябре прошлого года. Экипаж и группа охраны судна от пиратов состоят из 35 граждан Индии, Эстонии, Великобритании, Украины. Арестованным было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов, а также в незаконном приобретении топлива.

Читайте такжеСМИ: В Индии пытался повеситься украинец - капитан задержанного корабляФирма AdvanFort, оказывающая услуги по охране судов от пиратов, внесла залог в размере 2,5 миллиона рупий, или примерно 30 тысяч евро. Решение об освобождении под залог было принято судом еще 26 марта. AdvanFort готова обеспечить членов команды судна жильем и содержать их до тех пор, пока они будут вынуждены находиться в Индии.

Ранее членов команды уже отпускали под залог, но позже индийский суд отменил это решение.