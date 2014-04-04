В России предложили запретить Facebook и Twitter

Российский чиновник Алексей Лисовенко призвал запретить в РФ все социальные сети, серверы которых не находятся на территории России, сообщает Эхо Москвы. Такими социальными сетями, к примеру, являются Facebook и Twitter.

"Защитить персональные данные и личную информацию наших соотечественников мы, к сожалению, не в силах до тех пор, пока серверы ресурсов не будут находиться на территории РФ", - отметил чиновник.

Лисовенко считает, что за данными в социальных сетях ведет слежку Агенство национальной безопасности США, а россияне даже не могут подать на них в суд.

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Чиновник приводит в пример ситуации в Китае.

"Отличный пример выхода из ситуации показывает Китай, где популярные международные социальные сети заблокированы, существуют только собственные аналоги этих ресурсов", - говорит он.

Лисовенко предлагает заблокировать социальные сети в Россию до того момента, пока их дата-центры не будут перенесены в РФ. Чиновник считает Сибирь "идеальным местом" для размещения серверов.