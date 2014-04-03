СМИ: Вышеградская четверка примет в свои ряды Словению и Австрию

В переговорах стран Вышеградской четверки – Чехии, Словакии, Польши и Венгрии, - в будущем будут участвовать также представители Словении и Австрии.

Как передает Радио «Прага», об этом сообщил после переговоров с главой Чехии Милошем Земаном президент Словении Борут Пагор.

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По словам Земана, приглашение этих стран было результатом долговременных переговоров. Чешский президент отметил, что некоторые участницы Вышеградской четверки выступали против встреч в формате «Вышеград плюс». Чехия, однако, превращение четверки в шестерку приветствует, сказал Земан.

Аналитики в недавно проведенном исследовании посоветовали странам Вышеградской четверки принимать в свой состав другие страны, активно участвовать во всех механизмах еврозоны, к которым у них есть доступ, и выдвинуть своего кандидата на важный пост в органах ЕС.