В России предлагают удвоить тюремные сроки за организацию массовых беспорядков

В Госдуме предлагают удвоить минимальные тюремные сроки - с 4 до 8 лет - за организацию массовых беспорядков. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта, расширяющего полномочия ФСБ в сфере борьбы с терроризмом и ужесточающего наказание за террористическую деятельность (часть так называемого антитеррористического пакета инициатив), сообщает ИТАР-ТАСС.

Ранее профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции одобрил таблицу поправок к этому документу и рекомендовал палате принять его во втором чтении.

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Корректировки, о которых идет речь, подготовили глава думского комитета Ирина Яровая ("Единая Россия") и комитета Совета Федарации по обороне и безопасности Виктор Озеров. Ими предлагается изложить в новой редакции статью 212 Уголовного кодекса РФ и наказывать, в частности, за "организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а равно подготовку лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них". Сейчас санкции составляют от 4 до 10 лет лишения свободы, предлагается ввести - от 8 до 15 лет.

Наказание за участие в массовых беспорядках останется прежним - от 3 до 8 лет тюрьмы.

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Кроме того, отдельно прописывается ответственность за "прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях организации массовых беспорядков либо участия в них". За это будет грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Между тем, те, кто проходил подобное обучение, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если сообщат об этом органам власти, "будут способствовать раскрытию совершенного преступления или выявлению других лиц, прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших такое обучение, а также мест его проведения и если в его действиях не содержится иного состава преступления".