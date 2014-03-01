Госдума РФ: проведение легитимных выборов в Украине невозможно

В Государственной думе РФ утверждают, что проведение в сегодняшних условиях легитимных выборов в Украине невозможно, а действия властей нелегитимны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в заявлении Совета Госдумы России.

Российские парламентарии заявляют, что сейчас «ущемляются права граждан Украины, в частности, право получать образование и общаться на родном языке», на значительной части территории страны осуществляется «насилие и преследование инакомыслия, запрещена деятельность ряда парламентских партий».

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Также утверждается, что «боевики, прошедшие специальную подготовку, в том числе в лагерях, находящихся за пределами Украины, и другие радикальные силы, незаконно захватившие власть, навязывают свою волю восточным и юго-восточным регионам страны, где проживает большая часть русскоязычного населения, которое не разделяет взгляды агрессивно настроенного радикального меньшинства».

«В этих условиях проведение легитимных и демократических выборов невозможно», - говорится в сообщения.

Совет Госдумы РФ от имени депутатов нижней палаты выразил крайнюю озабоченность развитием ситуации в Украине.

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«В результате действий радикальных сил все ветви государственной власти Украины лишены возможности принимать легитимные решения. В стране разразился острый политический кризис, приведший к человеческим жертвам», - отмечается в документе. Депутаты Госдумы заявили, что возмущены действиями деструктивных сил, и потребовали «немедленного возвращения ситуации в правовое поле».

Как сообщал УНИАН, ранее Совет Госдумы России принял обращение к Президенту РФ с призывом принять меры по стабилизации обстановки в Крыму.