Расмуссен: Россия уничтожает международный кодекс правил
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что аннексию Крыма можно назвать самым жестоким кризисом, который переживала мировая безопасность еще со времен завершения Холодной войны.
Генсек выступил с речью в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.
"Это тревожный звонок для всего евроатлантического сообщества, для НАТО и для Европы. Это самая серьезная угроза европейской безопасности и стабильности со времени окончания холодной войны. Этот кризис происходит вблизи границ НАТО и подрывает безопасность не только стран альянса, но и самой России", - заявил он.
Генсек НАТО обвинил Российскую Федерацию в уничтожении международного кодекса правил.
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"Мы считаем этот референдум (в Крыму - ред.) незаконным, потому что он нарушает конституцию Украины и международное право", - отметил генсек НАТО.
По словам чиновника, украинские события являются ярким напоминанием о том, что безопасность в Европе нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся.
"Нам нужно обратить пристальное внимание на то, какие последствия в долгосрочной перспективе будет иметь вмешательство России (в дела Украины) для нашей безопасности", - сказал Расмуссен.
Он напомнил, что альянс уже "решил пересмотреть отношения с Россией" и отказался от совместной операции на море по обеспечению безопасности уничтожения сирийского химоружия.
В то же время он подчеркнул, что члены альянса по- прежнему готовы обсуждать с Москвой возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины дипломатическим путем. "Мы оставили открытой дверь для политического диалога в Совете Россия-НАТО", - отметил Расмуссен.