Расмуссен: Россия уничтожает международный кодекс правил

Генсек выступил с речью в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

"Это тревожный звонок для всего евроатлантического сообщества, для НАТО и для Европы. Это самая серьезная угроза европейской безопасности и стабильности со времени окончания холодной войны. Этот кризис происходит вблизи границ НАТО и подрывает безопасность не только стран альянса, но и самой России", - заявил он.

Генсек НАТО обвинил Российскую Федерацию в уничтожении международного кодекса правил.

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"Мы считаем этот референдум (в Крыму - ред.) незаконным, потому что он нарушает конституцию Украины и международное право", - отметил генсек НАТО.

По словам чиновника, украинские события являются ярким напоминанием о том, что безопасность в Европе нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

"Нам нужно обратить пристальное внимание на то, какие последствия в долгосрочной перспективе будет иметь вмешательство России (в дела Украины) для нашей безопасности", - сказал Расмуссен.

Он напомнил, что альянс уже "решил пересмотреть отношения с Россией" и отказался от совместной операции на море по обеспечению безопасности уничтожения сирийского химоружия.

В то же время он подчеркнул, что члены альянса по- прежнему готовы обсуждать с Москвой возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины дипломатическим путем. "Мы оставили открытой дверь для политического диалога в Совете Россия-НАТО", - отметил Расмуссен.

По материалам Интерфакс, ИТАР-ТАСС