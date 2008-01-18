Грузия вступает в НАТО

77% граждан Грузии высказались за вступление их государства в НАТО. Такие окончательные результаты плебисцита о вступлении страны в Североатлантический альянс обнародовал сегодня Центральный избирательный комитет Грузии.

Как сообщает агентство "Новости Грузия", 79,74% граждан высказались за проведение парламентских выборов в стране весной 2008 года. Вопрос об этом также был вынесен на плебисцит.

В выборах и плебисците, по данным ЦИК Грузии, участвовали 1 млн. 912 тыс. 943 избирателя, что составляет 56,17% от их общего числа.