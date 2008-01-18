Путин успокаивает Европу в отношении газа

Россия и "Газпром" в состоянии "в полной степени обеспечить" растущие потребности стран Европы в поставках газа. Как сообщает ПРАЙМ-ТАСС, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Софии Президент РФ Владимир ПУТИН.

Отвечая на вопрос о востребованности российского газа за рубежом в связи со строительством новых трубопроводов в Европу, глава Российского государства подчеркнул, что РФ "не надо никого убеждать" в необходимости покупать российский газ.

"В течение последних пяти лет наши турецкие партнеры каждый год просят увеличить объемы поставок газа на турецкий рынок, - сказал Президент РФ. - В связи с аномально холодной погодой есть перебои и с поставками газа из Средней Азии".

"Тем не менее, - подчеркнул В.ПУТИН, - все потребности Украины, стран СНГ, всей Западной Европы Россия закрывает исключительно поставками "Газпрома".

Президент РФ выразил уверенность в том, что "совместными усилиями с партнерами из Средней Азии удастся обеспечить исполнение всех контрактов".

"Растет объем экономики Италии, Греции, страны Центральной и Южной Европы, поэтому российский газ всегда будет конкурентоспособным на этом рынке, - сказал он. - Вопрос совершенно не в этом. Вопрос в том, чтобы обеспечить растущие потребности в газе. Россия и наша ведущая компания "Газпром" в состоянии решить эту задачу".

Между тем, как сообщал УНИАН, МИД Туркменистана в связи с появлением сообщений о снижении поставок газа из Центральной Азии заявил, что Туркменистан не сокращал объемы поставок газа в Российскую Федерацию.

«В этой связи туркменская сторона отмечает, что такого рода заявления не имеют никакого отношения к поставкам газа из Туркменистана в Российскую Федерацию.

Туркменистан полностью выполняет свои обязательства и в строгом соответствии с условиями, предусмотренными контрактом, осуществляет поставки туркменского природного газа в Россию», – говорится в заявлении пресс-службы туркменского МИДа.

16 января швейцарская компания RosUkrEnergo AG заявила, что в первом квартале 2008 года будет поставлять Украине в том числе российский газ для восполнения топливного баланса Украины в связи с сокращением объемов поставки газа из Центральной и Средней Азии.

"В январе текущего года произошло снижение объемов поставки природного газа из Центральной и Средней Азии в связи с аномально холодной погодой. Снижение поставок относительно плановых объемов составляет около 40 млн. куб. м. в сутки", - говорилось в сообщении компании.