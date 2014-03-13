В России заблокировали доступ к сайтам оппозиционных СМИ и блогу Навального

«Грани.ру», «Каспаров.ру» и ЕЖ.ру , подчеркнули в Роскомнадзоре, содержат призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Об этом пишет Лента.ру.

Кроме того, по сообщениям пользователей, клиенты провайдера «Акадо» не могут зайти на сайт радиостанции «Эхо Москвы». По некоторым данным, это вызвано тем, что радиостанция перепечатывала блог Алексея Навального, который также был внесен в реестр запрещенной информации. Обновляя свой блог, Навальный, который находится под домашним арестом, нарушает «положения судебного решения об избрании меры пресечения гражданину, в отношении которого возбуждено уголовное дело», объяснили в Роскомнадзоре.

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Роскомнадзор предписывает провайдерам блокировать сайты в соответствии с законом 398-ФЗ. Он позволяет прокуратуре без решения суда ограничивать доступ к сайтам, которые призывают к массовым беспорядкам, разжиганию межнациональной и межконфессиональной розни, к участию в незаконных публичных массовых мероприятиях, в экстремистской и террористической деятельности.

Кроме того, Роскомнадзор по требованию генеральной прокуратуры внес в единый реестр запрещенной информации блог Алексея Навального в ЖЖ и потребовал от операторов немедленно ограничить к нему доступ.