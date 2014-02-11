При крушении самолета в Алжире удалось выжить одному пассажиру, около 128 - погибли

Один человек выжил после крушения военно-транспортного самолета С-130 «Геркулес» в Алжире, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Жертвами авиакатастрофы стали, по разным данным алжирских СМИ, от 103 до 128 человек.

«Мы нашли одного выжившего, и поиски продолжаются», - заявил представитель спасательной службы Фарид Нехад. Как передает телеканал ВВС, выжившего немедленно госпитализировали.

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Причиной катастрофы самолета, выполнявшего рейс из города Таманрассет на юге страны в Константину на северо-востоке, могли стать плохие погодные условия, сообщил ранее представитель военного командования полковник Лахмади Бугем. Полковник также подтвердил, что в результате крушения «имеются многочисленные человеческие жертвы». При этом Бугем отказался уточнить число погибших.

Самолет перевозил алжирских военнослужащих и их семьи. В настоящее время на месте катастрофы продолжают работать спасатели.