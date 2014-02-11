США сохраняют за собой право на военный удар по Сирии - CМИ
20:22, 11 февраля 2014Мир
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США сохраняют за собой право провести военную операцию в Сирии, но политическое урегулирование приоритетно, заявил президент США Барак Обама.
Барак Обама / REUTERS
"Я всегда говорю, что оставляю за собой это право", - сказал Обама на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Франсуа Олландом, сообщает РИА «Новости».
Обама также напомнил о том, что осенью прошлого года военная операция была признана целесообразной. Вместе с тем, по его словам, окончательно урегулировать сирийский вопрос можно только политически.
"Военного решения нет, но ситуация очень нестабильна, она опасна не только для Сирии, но и для всего региона", - сказал Обама.
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