Олимпиада-2018 обойдется Южной Корее в 5 раз дешевле Сочи

На подготовку и проведение следующих зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2018 году в южнокорейском городе Пхёнчхан, планируется потратить около $9 млрд. Об этом журналистам сообщил президент оргкомитета "Пхёнчхан-2018" Ким Чжин-Сун, пишет ИТАР-ТАСС.

"Непосредственно бюджет на Олимпийские игры - это $2 млрд, а неолимпийские расходы оцениваются примерно в $7 млрд, в эту сумму входят частные инвестиции, в том числе на строительство необходимой инфраструктуры и транспортного сообщения", - сообщил он.

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По словам Кима, для Южной Кореи 2014 год станет поворотным моментом с точки зрения подготовки к Играм-2018. "У нас уже нет времени на какие-либо ошибки, завершено проектирование шести новых олимпобъектов, начнется строительство необходимой инфраструктуры, и мы будем следовать нашему плану-графику. Также в ближайшее время нам нужно разработать четкий план по каждой области маркетинга", - отметил глава корейского оргкомитета.

Он также добавил, что Южная Корея намерена использовать весь накопленный Россией опыт подготовки к Играм, в том числе по операционному управлению объектами, использования постолимпийского наследия. "С самого момента подачи нашей заявки мы четко обозначили наши приоритеты в программе "Новые горизонты". Мы стремимся подготовить все объекты и также сделать нашу Олимпиаду важным культурным мероприятием. В целом мы убеждены, что двигаемся в правильном направлении. Когда завершатся Игры 2014 года, по сути, начнется подготовка к следующей зимней Олимпиаде", - подчеркнул Ким.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу CNN сообщил, что расходы на развитие Сочи, в том числе и на подготовку к Олимпиаде, достигли $50 млрд. На саму Олимпиаду, как сообщал УНИАН, было выделено около $6,4 млрд.