Генсек ООН призвал прекратить нападки на представителей сексменьшинств

Генсек ООН Пан Ги Мун 6 февраля призвал прекратить нападать на представителей сексуальных меньшинств и подвергать их дискриминации.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press, об этом глава международной организации заявил, выступая в Сочи с обращением к Международному олимпийскому комитету.

«Мы все должны выступить против нападений на лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов, — заявил Пан Ги Мун. — Мы должны сделать так, чтобы их не арестовывали, не помещали в тюрьму и не подвергали дискриминационным ограничениям». «Ненависти как таковой в XXI веке не место», — добавил он.

Говоря об Олимпиаде, которая откроется в Сочи в пятницу, 7 февраля, Пан Ги Мун подчеркнул необходимость соблюдения шестого принципа Олимпийской хартии. Этот пункт запрещает во время Игр любые виды дискриминации, в том числе по расовым, половым и религиозным мотивам.

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Обращение Пан Ги Муна прозвучало на фоне международной критики в адрес российского закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2013 года. По словам генсека ООН, который поговорил с журналистами после выступления, Путин пообещал, что никакой дискриминации по половому признаку во время Олимпиады допущено не будет. Ранее аналогичные заверения от вице-премьера РФ Дмитрия Козака получил МОК.

Олимпиада, среди участников которой присутствуют геи и лесбиянки, особенно сильно обострила критику в адрес российского закона. В январе с требованиями отменить его выступили более 200 писателей со всего мира и 27 лауреатов Нобелевской премии. Кроме того, пародийный ролик, высмеивающий закон, сняли актеры Бродвея.

Пятого февраля с аналогичным требованием к российским властям обратился Комитет ООН по правам ребенка. По мнению участников комитета, вместо того чтобы защищать детей, закон только провоцирует насилие и дискриминацию.