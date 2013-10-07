Генсек ООН осудил новые вспышки насилия в Египте

Как передает РИА «Новости», об этом говорится в сообщении пресс-службы всемирной организации.

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По данным пресс-службы, накануне в Египте во время протестов были убиты около 50 человек, а в понедельник во время нападения на военные объекты погибли восемь человек.

”Генсек ООН вновь подчеркивает важность мирных протестов, уважения свободы собраний и приверженности к неприменению насилия”, - говорится в сообщении.

Пан Ги Мун, как отметила пресс-служба ООН, продолжает подчеркивать необходимость полного уважения прав человека, включая заключенных в тюрьмах, и буквы закона в качестве основы для мирных, демократических преобразований в Египте.