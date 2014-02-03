В России оппозиционный телеканал "Дождь" объявили "фактически закрытым"

Об этом заявил инвестор телеканала Александр Винокуров.

Как стало известно ранее, оператор «Триколор ТВ» с 10 февраля прекратит вещание «Дождя» из-за его редакционной политики, сообщает РИА Новости.

"Отключение Дождя последним крупным оператором означает фактическое закрытие телеканала. По этому поводу завтра в 13.00 пресс-конференция", - написал Винокуров в понедельник в своем микроблоге в Twitter.

Читайте такжеВ РФ прокуратура проверяет, перешел ли оппозиционный канал Дождь все границы допустимого«Дождь» оказался в центре скандала после проведенного на сайте опроса «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней». Телеканал признал опрос ошибкой и принес за него извинения. На прошлой неделе ряд операторов платного ТВ прекратили вещание телеканала.