В России оппозиционный телеканал "Дождь" объявили "фактически закрытым"

20:47, 03 февраля 2014
Мир
0

Отключение "Дождя" последним крупным оператором означает фактическое его закрытие

Дождь объявили закрытым

Об этом заявил инвестор телеканала Александр Винокуров.

Как стало известно ранее, оператор «Триколор ТВ» с 10 февраля прекратит вещание «Дождя» из-за его редакционной политики, сообщает РИА Новости.

"Отключение Дождя последним крупным оператором означает фактическое закрытие телеканала. По этому поводу завтра в 13.00 пресс-конференция", - написал Винокуров в понедельник в своем микроблоге в Twitter.

Читайте такжеВ РФ прокуратура проверяет, перешел ли оппозиционный канал Дождь все границы допустимого«Дождь» оказался в центре скандала после проведенного на сайте опроса «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней». Телеканал признал опрос ошибкой и принес за него извинения. На прошлой неделе ряд операторов платного ТВ прекратили вещание телеканала.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter