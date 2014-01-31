«Репортеры без границ» встали на защиту телеканала «Дождь»

Международная организация «Репортеры без границ» выступила в защиту телеканала «Дождь», сообщает Lenta.ru. Соответствующее заявление 31 января опубликовано на сайте правозащитников.

«Репортеры» назвали происходящее вокруг канала «беспрецедентной кампанией по оказанию давления». По мнению организации, блокировка телеканала кабельными операторами может отпугнуть рекламодателей, что, в свою очередь, лишит канал финансирования. Этот случай, как сказано в заявлении, выглядит как ущемление свободы информации в России, особенно накануне Олимпиады в Сочи.

Правозащитники также считают, что опрос о блокадном Ленинграде, который спровоцировал скандал, следует рассматривать в рамках журналистской этики, а не законодательства.

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«Репортеры без границ» стали не первой правозащитной организацией, вступившейся за «Дождь». Ранее Совет по правам человека при президенте РФ попросил прокуратуру проверить операторов кабельного телевидения, отключивших телеканал. По мнению членов СПЧ, операторы взяли на себя функцию цензоров, нарушив тем самым Конституцию России.

Скандал вокруг «Дождя» разгорелся после опроса, опубликованного 26 января на сайте телеканала и в его социальных сетях. У зрителей спросили, «нужно ли было сдать Ленинград, чтобы спасти тысячи жизней». Публикация вызвала в Сети волну возмущений, после чего канал извинился и удалил опрос. Однако ряд ветеранов, общественных организаций и политиков попросил власти наказать «Дождь». В течение следующих дней большинство кабельных операторов под разными предлогами прекратили вещание телеканала.

Проверку «Дождю» устроили Генпрокуратура и Роскомнадзор. В надзорном ведомстве не нашли никаких нарушений закона в действиях редакции. В федеральной службе заявили, что не нашли признаков экстремизма в опросе, но продолжат проверку.