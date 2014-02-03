Президент Литвы Даля Грибаускайте будет баллотироваться на второй срок

Глава Литвы Даля Грибаускайте заявила о своем намерении баллотироваться на второй срок на президентских выборах, запланированных на 11 мая.

Об этом сообщает РИА Новости.

”Я хочу и обязана помочь Литве стать страной возможностей для честных людей, чтобы Литва не разбрелась, чтобы наши свобода и благополучие не были украдены или разменяны. Ответственность перед Литвой и ее людьми для меня важнее личного спокойствия. Поэтому в качестве независимого кандидата я вновь буду участвовать в выборах Президента Литвы”, - заявила Грибаускайте на специально созванной пресс-конференции.

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На президентский пост также претендуют кандидат от социал-демократов Зигмантас Балчитис, от Партии труда Артурас Паулаускас, представитель Партии крестьян Литвы Бронис Ропе, мэр Вильнюса Артурас Зуокас и бывший советник Грибаускайте, член Сейма Линас Балсис.

По данным опроса, проведенного компанией Spinter tyrimai по заказу портала DELFI 16-26 января, за Грибаускайте на выборах проголосовали бы 39,7% участников опроса, а ее ближайший конкурент Бальчитис получил бы 8,6% голосов. В опросе участвовали 1010 респондентов со всей Литвы в возрасте 18-75 лет.