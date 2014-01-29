В России планируют отключить оппозиционный телеканал "Дождь"

18:12, 29 января 2014
Мир
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Несколько операторов кабельного телевидения планируют отключить телеканал "Дождь".

Телеканал

Сеть "Дом.ру", абоненты которой в Петербурге стали жаловаться на отсутствие трансляции телеканала "Дождь", заявляет, что между компаниями не был заключен договор, передает Росбалт. 

Также об отключении "Дождя" пишут в социальных сетях жители Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Уфы, Перми, Ярославля, Самары, Нижнего Новгорода и Волгограда.

Кроме того, руководство ГК "АКАДО" приняло решение приостановить использование лицензии на трансляцию в своей телевизионной кабельной сети телеканала "Дождь" с 30 января 2014 года.

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"Наше сотрудничество с каналом "Дождь" длится с лета 2011 года, но в последнее время произошло существенное изменение концепции вещания канала, что заставило нас усомниться в целесообразности дальнейшего использования лицензии на трансляцию "Дождя" в наших сетях", — сказал президент ГК "АКАДО" Виктор Кореш.

Также сообщается, что "Триколор ТВ" готов отключить телеканал "Дождь". Об этом заявил "Эху Петербурга" гендиректор компании Александр Макаров.

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