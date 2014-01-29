Шпионаж за гражданами ФРГ может нанести ущерб сотрудничеству с США - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель в жесткой и недвусмысленной форме предостерегла США от дальнейших шпионских акций американских спецслужб, контролирующих личные данные граждан, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Образ действий, когда цель оправдывает средства, когда все, что можно осуществить технически, таким образом и осуществляется, подрывает доверие, сеет недоверие", - заявила она 29 января, выступая в бундестаге.

По словам главы правительства, "доверие - это суть сотрудничества с партнерами". В итоге же "безопасности становится не больше, а меньше", констатировала Меркель.

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Одновременно она предостерегла от нанесения ущерба сотрудничеству с США в других областях, указав, что подобная позиция "еще никогда не приводила к успеху". Тем самым канцлер отреагировала на ведущиеся сейчас в ФРГ дискуссии о перспективах взаимодействия с Вашингтоном и о целесообразности подписания с Евросоюзом соглашения о создании трансатлантической зоны свободной торговли.

Меркель подтвердила готовность Германии наращивать свое военное присутствие в Африке. Это касается Мали, в котором находятся около 100 немецких солдат.

Кроме того, Германия намерена содействовать урегулированию конфликта в Центральноафриканской Республике путем оказания медицинской помощь, указала она. "При этом речь не идет об участии /германских солдат/ в боевых действиях", - подчеркнула Меркель.