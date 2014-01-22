Лукашенко обещает предельно честные президентские выборы



Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил сегодня на встрече с руководителями ведущих белорусских СМИ.

«Президентские выборы в 2015 году станут серьезным экзаменом. 15-ый год у нас будет Год молодежи. Страну надо постепенно передавать в другие руки. Мы молодежи отдаем демократично возможность и выбирать, и действовать», - отметил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что на выборах все будет предельно честно. Также Лукашенко призвал не допустить революции.

«Богатства это не добавит, но озлобит президента, а с моим характером это очень опасно… Все будет решением большинства с уважением к меньшинству», - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что сегодня в новом Дворце Независимости прошла встреча Президента Беларуси с руководителями крупнейших белорусских средств массовой информации.