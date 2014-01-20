Норвегия планирует строительство ледокола для исследования Арктики

Строительство сверхосвременного норвежского ледокола "Кронпринц Хокон", чьей основной задачей должно стать исследование арктических широт, завершится в 2016 году. Об этом заявила министр рыбного хозяйства страны фьордов Элизабет Аспакер, выступившая в понедельник на открытии международной конференции "Арктические рубежи" в норвежском Тромсе, передает ИТАР-ТАСС.

Для Норвегии это крупнейшее в ее истории вложение средств в морской исследовательский проект. Новый ледокол позволит не только вести мониторинг экологической обстановки в Арктике, но и продолжать разведку углеводородных ресурсов в высоких широтах, - подчеркнула министр.

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Как отметила Аспакер, контракт на постройку стометрового судна, рассчитанного на полуторамесячное автономное плавание, был заключен с крупнейшим судостроителем Италии - компанией Fincantieri. Стоимость строительства ледокола, спроектированного британской Rolls-Royce Marine, должна составить 1,4 млрд крон ($227 млн). За воплощение проекта в жизнь отвечает норвежский Институт морских исследований в Бергене.

После завершения строительства на генуэзской судоверфи судно будет передано Норвежскому полярному институту и, как ожидается, совершит свое первое арктическое плавание в 2017 году.

"Кронпринц Хокон", названный в честь наследника норвежского престола, должен стать одним из самых высокотехнологичных ледоколов в мире. Он будет построен с учетом самых строгих экологических стандартов, чтобы оказывать минимальное воздействие на окружающую среду во время плавания.