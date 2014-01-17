Министр образования Армении предлагает переименовать страну

По мнению министра, вопрос переименования страны может быть решен путем реформирования Конституции, сообщает Новости-Армения.

«Общественные обсуждения (вокруг конституционных реформ) максимально сконцентрированы на политических преобразованиях и изменениях систем управления. Но, на мой взгляд, конституционные реформы предоставляют внушительные и интересные возможности во внешнеполитической сфере», - написал Ашотян на своей странице в социальной сети Facebook.

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«В частности, я предлагаю обсудить вопрос переименования нашего государства, с точки зрения восстановления исторической справедливости, патриотизма и законных требований. Думаю, что было бы правильнее назвать государство, строящееся на этой части Армянского нагорья, Республикой Восточной Армении», - отметил Ашотян, являющийся заместителем председателя правящей Республиканской партии Армении.

Историческую Армению принято делить на Восточную и Западную. Восточная входила в состав Персии, а с начала XIX века – Российской империи. На части Восточной Армении были впоследствии созданы Первая Республика, Армянская ССР, а затем и современная Республика Армения. Западная Армения сейчас входит в состав Турции. В 1915 году турками было уничтожено около полумиллиона армян - жителей Западной Армении.

Армения давно требует признать эти события геноцидом, чему противится Турция.