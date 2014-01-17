Власти Сирии готовы сотрудничать с повстанцами в борьбе с экстремистами

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает РИА Новости.

«Первоочередное стремление сирийского народа заключается в победе и противодействии терроризму. Поэтому мы готовы к сотрудничеству с другой стороной для достижения этой цели», - сказал министр.

По теме: В Сирии сложили оружие и сдались властям 350 повстанцев

Он добавил, что сирийские власти продолжат использовать Вооруженные силы для борьбы с террористами.

В Сирии с марта 2011 года не прекращается конфликт между силами вооруженной оппозиции и правительственными войсками. По данным ООН, жертвами противостояния за это время стали более 100 тысяч человек. Власти Сирии неоднократно заявляли, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.