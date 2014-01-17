На западе Германии разбился военный самолет

Боевой самолет Tornado разбился в четверг вечером рядом с автобаном в окрестностях немецкого города Кобленц (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), оба пилота успели эвакуироваться и легко пострадали, сообщил РИА Новости представитель городской полиции.

"Пока у нас есть информация, что рядом с автобаном А48 упал самолет. По последним данным, это самолет бундесвера. Оба пилота сумели катапультироваться, они получили легкие ранения. Большая часть обломков самолета упали рядом с автомобильной трассой, часть - на нее. Движение по дороге перекрыто", - сказал собеседник агентства.

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Он не смог уточнить, о какой модификации самолета Tornado идет речь - перехватчике или истребителе-бомбардировщике.

Представитель военно-воздушных сил Германии оперативно прокомментировать РИА Новости эту информацию не смог.