В Германии разбился легкий двухмоторный самолет: погибли 4 человека

Как передают немецкие СМИ со ссылкой на данные полиции, самолет Cessna 501 Citation разбился около 12.00 по местному времени при заходе на посадку на небольшом аэродроме Фёрен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц). Он упал на мусорную свалку неподалеку от аэродрома. При падении самолет зацепил опору линии электропередачи.

По данным таблоида Bild, пассажиры самолета - немецкая супружеская пара. Об их личностях пока ничего не сообщается. Как отмечает издание, опознать останки пока не представляется возможным. Самолет после падения полностью сгорел.

Разбившийся самолет Cessna 501 Citation был построен в 1981 году, и в аварии прежде никогда попадал, добавляет Bild.