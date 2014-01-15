Россия закрыла границы уже для полумиллиона иностранцев
500 тысячам иностранным гражданам запрещен въезд на территорию России за нарушение миграционного законодательства, большинство из них граждане стран Средней Азии
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель руководителя департамента Федеральной миграционной службы России по организации работы с иностранными гражданами Дмитрий Демиденко.
"По нашему решению полмиллиону иностранных граждан въезд в Россию был закрыт", - сказал Демиденко.
Отвечая на вопрос УНИАН, какому количеству граждан Украины на данный момент запрещен выезд в Россию, он сообщил, что в основном запрет на въезд касается граждан Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, то есть граждан стран Средней Азии.
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В тоже время он подчеркнул, что запрет на въезд вводиться независимо от гражданства и касается в том числе граждан Украины.
По словам Демиденко, основными основаниями для запрета на въезд в Россию является неоднократное нарушения административного законодательства, превышение срока пребывания в России более 90 суток без оформления специальных разрешительных документов. С 1 января в РФ гражданам стран с безвизовым режимом можно находится только 90 суток в течении полугода, напомнил он.
По его словам, для длительно нахождения на территории России необходимо оформить разрешение на временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу или купить патент для работы у физических лиц.
"Эти правила (об ограничении пребывания - УНИАН) будут распространяться на тех, кто бесцельно болтается в России без определенной цели", - сказал Демиденко.
В целом, сообщил он, в прошлом году Россию посетили 17,5 млн иностранных граждан, большинство из Украины, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.
Как сообщал УНИАН, граждане Украины могут находиться на территории РФ без постановки на миграционный учет в течение 90 суток.
На территории РФ находится более 11 млн мигрантов, большинство из которых прибыли из стан СНГ.
В России находятся около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться.
Глава ФМС России ранее заявлял, что, исходя из этих данных, более миллиона граждан Украины работают без оформления соответствующих документов.
По данным ФМС, количество граждан Украины, которым запрещен въезд в Россию, за последний месяц увеличилось на 5 тыс. и достигло около 25 тыс. человек.
С 1 января 2014 года граждане Украины и других стран, которые могут посещать Россию без виз, смогут находиться на ее территории не более 90 суток в течение полугода, если дополнительно не продлят срок своего пребывания.