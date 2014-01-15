Россия закрыла границы уже для полумиллиона иностранцев

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель руководителя департамента Федеральной миграционной службы России по организации работы с иностранными гражданами Дмитрий Демиденко.

"По нашему решению полмиллиону иностранных граждан въезд в Россию был закрыт", - сказал Демиденко.

Отвечая на вопрос УНИАН, какому количеству граждан Украины на данный момент запрещен выезд в Россию, он сообщил, что в основном запрет на въезд касается граждан Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, то есть граждан стран Средней Азии.

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В тоже время он подчеркнул, что запрет на въезд вводиться независимо от гражданства и касается в том числе граждан Украины.

По словам Демиденко, основными основаниями для запрета на въезд в Россию является неоднократное нарушения административного законодательства, превышение срока пребывания в России более 90 суток без оформления специальных разрешительных документов. С 1 января в РФ гражданам стран с безвизовым режимом можно находится только 90 суток в течении полугода, напомнил он.

По его словам, для длительно нахождения на территории России необходимо оформить разрешение на временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу или купить патент для работы у физических лиц.

"Эти правила (об ограничении пребывания - УНИАН) будут распространяться на тех, кто бесцельно болтается в России без определенной цели", - сказал Демиденко.

В целом, сообщил он, в прошлом году Россию посетили 17,5 млн иностранных граждан, большинство из Украины, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины могут находиться на территории РФ без постановки на миграционный учет в течение 90 суток.

На территории РФ находится более 11 млн мигрантов, большинство из которых прибыли из стан СНГ.

В России находятся около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться.

Глава ФМС России ранее заявлял, что, исходя из этих данных, более миллиона граждан Украины работают без оформления соответствующих документов.

По данным ФМС, количество граждан Украины, которым запрещен въезд в Россию, за последний месяц увеличилось на 5 тыс. и достигло около 25 тыс. человек.

С 1 января 2014 года граждане Украины и других стран, которые могут посещать Россию без виз, смогут находиться на ее территории не более 90 суток в течение полугода, если дополнительно не продлят срок своего пребывания.