В момент крушения Costa Concordia член экипажа вынес из сейфов судна 1,3 млн евро
После столкновения круизного лайнера Costa Concordia с рифом в начале 2012 года один из членов экипажа успел извлечь из сейфов тонущего судна 1,245 млн евро.
Эти деньги, включавшие выручку судового магазина, предназначались главным образом на выплату зарплаты персоналу. Подробности катастрофы, произошедшей у берегов итальянского острова Джильо в ночь на 14 января 2012 года, стали известны 26 ноября на процессе по делу о кораблекрушении, передает ИТАР-ТАСС.
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Деньги из сейфов спас заместитель пассажирского помощника капитана Джованни Ноннис. О том, что он вернул деньги полностью, говорит тот факт, что против него не выдвинуты обвинения в хищении.
Свидетельские показания давали члены экипажа. Главный обвиняемый - капитан Франческо Скеттино, которому вменяется в вину непреднамеренное убийство, потопление судна, халатная преступность.
Следующие заседание назначено на 9-10 декабря, когда в суд будет вызван офицер портовой службы Грегорио Де Фалько, который приказывал по телефону сбежавшему на берег Скеттино вернуться на борт тонущего корабля.
Costa Concordia с 4200 пассажирами и членами экипажа на борту совершал круиз по Средиземноморью, когда напоролся на риф, слишком близко подойдя к Джильо. В результате катастрофы погибли 32 человека.