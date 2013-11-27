В момент крушения Costa Concordia член экипажа вынес из сейфов судна 1,3 млн евро

Эти деньги, включавшие выручку судового магазина, предназначались главным образом на выплату зарплаты персоналу. Подробности катастрофы, произошедшей у берегов итальянского острова Джильо в ночь на 14 января 2012 года, стали известны 26 ноября на процессе по делу о кораблекрушении, передает ИТАР-ТАСС.

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Деньги из сейфов спас заместитель пассажирского помощника капитана Джованни Ноннис. О том, что он вернул деньги полностью, говорит тот факт, что против него не выдвинуты обвинения в хищении.

Свидетельские показания давали члены экипажа. Главный обвиняемый - капитан Франческо Скеттино, которому вменяется в вину непреднамеренное убийство, потопление судна, халатная преступность.

Следующие заседание назначено на 9-10 декабря, когда в суд будет вызван офицер портовой службы Грегорио Де Фалько, который приказывал по телефону сбежавшему на берег Скеттино вернуться на борт тонущего корабля.

Costa Concordia с 4200 пассажирами и членами экипажа на борту совершал круиз по Средиземноморью, когда напоролся на риф, слишком близко подойдя к Джильо. В результате катастрофы погибли 32 человека.