В Нигерии запретили однополые браки

"Более 90% нигерийцев возражают против однополых браков. Таким образом, закон соответствует культурным и религиозным традициям нашего народа", – говорится в заявлении, сообщает Газета.ру.

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В случае нарушения закона наказание предусматривает лишение свободы сроком до 14 лет.

Заключенные однополые браки за границей не будут иметь законной силы в Нигерии.

Также за регистрацию и участие в гей-клубах, а также пропаганду гомосексуализма предусматривается наказание до 10 лет тюремного заключения.