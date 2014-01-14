В Нигерии запретили однополые браки
04:34, 14 января 2014Мир
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Президент Нигерии Гудлак Джонатан подписал закон, который запрещает гражданам заключать однополые браки
Также за регистрацию и участие в гей-клубах предусматривается наказание до 10 лет тюрьмы / Фото: Webtelek.com
"Более 90% нигерийцев возражают против однополых браков. Таким образом, закон соответствует культурным и религиозным традициям нашего народа", – говорится в заявлении, сообщает Газета.ру.
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В случае нарушения закона наказание предусматривает лишение свободы сроком до 14 лет.
Заключенные однополые браки за границей не будут иметь законной силы в Нигерии.
Также за регистрацию и участие в гей-клубах, а также пропаганду гомосексуализма предусматривается наказание до 10 лет тюремного заключения.
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