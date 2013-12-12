Европейский суд уравнял гомосексуальное партнерство с традиционным браком

Постановление суда касается и стран, где однополые браки не легализованы. Постановление опубликовано на сайте суда.

В четверг, 12 декабря, суд вынес решение по иску французского банковского служащего Фредерика Хэя. Ему было отказано в денежных бонусах, положенных всем семейным парам, после того, как Хэй заключил «гражданское соглашение о солидарности» (PAKS) со своим партнером-мужчиной, сообщает Лента.ру.

Гражданское соглашение о солидарности — согласно французским законам, контракт, который заключается между двумя лицами (разного или одного пола) для организации их совместной жизни. Люди, подписывающие соглашение, должны быть совершеннолетними.

Суд признал ситуацию с Хэем случаем «прямой дискриминации по признаку сексуальной ориентации». Представитель суда отметил, что постановление означает введение нового правового стандарта для всех стран Евросоюза.

На момент подачи иска Хэем во Франции еще не были легализованы однополые браки. Закон об их разрешении был подписан президентом Франсуа Олландом в мае 2013 года. После этого соответствующие изменения были внесены и в трудовое законодательство.

При этом в большинстве стран Евросоюза однополые браки не легализованы. В частности, Хорватия, вступившая в ЕС в 2013 году, провела внутренний референдум, в ходе которого население страны высказалось против разрешения гомосексуальных брачных союзов.