В США мужчина в кинотеатре расстрелял соседа, который во время сеанса писал смс

Об этом сообщили представители местных правоохранительных органов, передает ИТАР-ТАСС.

Инцидент произошел в кинотеатре города Уэсли-Чапел, расположенного в 30 км к северу от Тампы, на показе фильма "Уцелевший". Один из зрителей набирал смс-сообщение на мобильном телефоне, что не понравилось сидящему сзади мужчине. Он выхватил пистолет и выстрелил в нарушителя спокойствия и его супругу. Женщина была доставлена в больницу. О ее состоянии информации нет.

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Прибывшие на место происшествия стражи порядка арестовали стрелявшего.

Стрельба в кинотеатрах происходит в США не впервые. В июле 2012 года вооруженный винтовкой, дробовиком и двумя пистолетами 24-летний Джеймс Холмс проник в один из кинотеатров города Аврора (штат Колорадо), где шла премьера фильма о "Бэтмене". Он распылил слезоточивый газ, а затем открыл огонь по зрителям. В результате погибли 12 человек, еще 58 получили ранения.