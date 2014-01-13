Камбоджа отказалась выдавать миллиардера Полонского России

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката россиянина Александра Карабанова.

«Суд не обнаружил уголовной составляющей в инкриминируемых Полонскому обвинениях», - сказал адвокат, добавив, что предприниматель освобожден из-под стражи. По словам Карабанова, защита намерена добиваться изменения меры пресечения в отношении Полонского в РФ, где он заочно арестован по решению суда.

Власти Камбоджи арестовали Полонского в ноябре 2013 года в результате операции, проведенной местной полицией. В России Полонский проходит в качестве обвиняемого по делу о мошенничестве в отношении дольщиков жилищного комплекса "Кутузовская миля". Россия требует выдачи Полонского.

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Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что прокуратура Камбоджи закрыла дело против Полонского, которого вместе с двумя другими россиянами обвиняли в лишении свободы местных жителей.

Полонский, Константин Баглай и Александр Карачинский были арестованы в Камбодже в конце декабря 2012 года. По данным обвинения, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения россияне заперли в трюме яхты экипаж, а затем заставили его членов добираться до берега вплавь. Сами россияне отказывались признать предъявленные им обвинения, утверждая, что инцидент с местными властями возник на почве шумного празднования Нового года.

Сергей Полонский был объявлен в международный розыск по версии Интерпола российским МВД 14 октября 2013 года.

Сам бизнесмен, узнав об объявлении в международный розыск, заявил, что никогда не скрывался от российских следственных органов и предложил представителям Интерпола встретиться с ним на принадлежащем ему камбоджийском острове Ко Дек Коль.

Уголовное дело против Полонского в РФ было возбуждено осенью 2012 года. По версии следствия, бизнесмен обманул около 80 дольщиков жилищного комплекса «Кутузовская миля» в Москве, похитив у них 5,7 миллиарда рублей. Тверской суд Москвы заочно арестовал Полонского 13 августа. Сам бизнесмен вины не признает.